Landkreis Coburg: Mehrere vergiftete Greifvögel in vergangenen Wochen

Bis in die 1960er Jahre wurden Greifvögel legal gejagt und vergiftet - nun sind sie streng geschützt. Doch immer wieder fallen die Tiere Wilderern zum Opfer, wie jüngst im Landkreis Coburg.

Bereits seit Anfang der 1970er Jahre gehören Greifvögel zu den streng geschützten Arten in Deutschland. Auch wenn die Greifvogelarten nach wie vor im deutschen Jagdrecht als jagdbare Arten aufgeführt werden, stehen sie unter Schutz und genießen eine ganzjährige Schonzeit. Trotz der Gesetzeslage fallen bundesweit immer wieder Tiere illegaler Wilderei zum Opfer. Neben dem Mäusebussard ist der Habicht die am meisten verfolgte Greifvogelart – mit erschreckend steigender Tendenz.

In Bayern ereignete sich kürzlich ein weiterer Fall: Im Landkreis Coburg sind mehrere Greifvögel mit Ködern vergiftet worden. Insgesamt sechs tote Rohrweihen, eine Rabenkrähe und ein Rotmilan starben in den vergangenen Wochen, wie der Landesbund für Vogelschutz Bayern (LBV) am Donnerstag mitteilte. Vermutlich wurden zwei tote Hühner als Köder eingesetzt, die dem LBV gemeldet worden seien.

Verbotenes Pflanzenschutzmittel als Gift in Köder eingesetzt

Wilderer nutzten dem Anschein nach die Hühner als Fleischköder, um die Tiere anzulocken: Die Greifvögel hätten von den mit der Substanz E605 vergifteten Hühnern gefressen. Das in den 40er Jahren entwickelte E605 ist ein verbotenes Pflanzenschutzmittel, das jedoch auch als Insektizid wirkt. 2001 entschied die Europäi­sche Kommission, die Abgabe und Anwendung des hochgiftigen Pflanzenschutzmittels zu verbieten.

"Meine Einschätzung ist, dass ein Hühnerhalter aus der Region mit den präparierten Hennen einen Fuchs loswerden wollte", so ein Sprecher des LBV Coburg. Immer wieder würde es in Bayern zu Vergiftungsfällen kommen - manchmal seien es Straftaten, manchmal Unfälle, sagte ein Sprecher des LBV Bayern. "Solche, um es mal so auszudrücken, krassen Fälle wie in Coburg haben wir ganz selten." Der LBV hat Strafanzeige erstattet.

Vorfälle vergifteter Greifvögel sind bayernweit ein Problem

Erst im April gab es einen ähnlichen Vorfall in Gerolfingen im Landkreis Ansbach. Damals wurde ein Rotmilan mit einem Schlafmittel mit dem Wirkstoff Pentobarbitral vergiftet und tot aufgefunden. Unbekannte hätten versucht, gezielt Greifvögel mit vergifteten Ködern zu töten. Im vergangenen Jahr waren zahlreiche Greifvögel Wilderern zum Opfer gefallen. Dabei wurde häufig das seit 2007 in der EU verbotene Insektizid Carbofuran eingesetzt. Zu den betroffenen Tieren zählen streng geschützte Arten wie Wanderfalke, Habicht, Rotmilan oder Mäusebussard. Doch auch andere Arten fallen zum Opfer - Eulen, Störche, Reiher und Raben werden ebenfalls illegal getötet.

Auch in Fangvorrichtungen, die mit lebenden Lockvögeln oder Fleischködern versehen sind, können Tiere verenden. Im März etwa fand ein Passant die Kadaver zwei toter Bussarde in Mauth im Landkreis Freyung-Grafenau. Bussarde gehören in Deutschland zu den ebenfalls besonders geschützten Greifvogelarten. Laut dem Naturschutzbund Deutschland sind Fang, Abschuss und Vergiftung nicht selten. Vorkommnisse dieser Art treten in ganz Bayern auf. Die Nachverfolgung der Täter gestaltet sich jedoch oft als schwierig. (dpa/lby)