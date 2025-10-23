Wildlife Photography Award 2025 geht nach Bayern: Sebastian Frölich gewinnt im Bereich Moore

Ein Bayer hat den Oscar gewonnen. Zumindest den Preis, der als Oscar der Naturfotografen gilt: Der Wildlife Photographer Award in der Kategorie „Moore“ geht in diesem Jahr an Sebastian Frölich aus Mittenwald. Er überzeugte die Jury mit einer nahen Aufnahme aus einem Moor im Platzertal in den Österreichischen Alpen. Alle Bilder der Preisträger finden sich hier: Diese Bilder haben beim Wildlife Photographer Award gewonnen.

Verliehen wurde die Auszeichnung jüngst im altehrwürdigen National History Museum in London. Angesichts seiner Auszeichnung war Frölich völlig aus dem Häuschen und sprachlos. In seiner Dankesrede brachte er nur wenige Worte über die Lippen, verriet aber das große Ziel seines Bilds.

Sebastian Frölich gewinnt Wildlife Photography Award für Foto aus dem Platzertal

„Ich hoffe wirklich, dass diese Aufnahme hilft, diesen wunderbaren Ort im bedrohten Platzertal zu retten“, sagte der sichtlich gerührte Frölich. Ursprünglich hatte der Fotograf das Bild ganz gezielt für seinen Bildband zum Platzertal fotografiert. Er wollte damit darauf hinweisen, wie wichtig Moore sind, weil sie große Mengen an CO² speichern können.

Im Rampenlicht auf der Bühne im Londoner National History Museum fehlten ihm die Worte. Er drückte seine Dankbarkeit für das großartige Event und den Wettbewerb aus – würdigte aber auch kurz den Ort, an dem seine Aufnahme entstand: „Das Platzertal ist eines der letzten verbliebenen unberührten Hochmoor-Komplexe in Österreich. Es ist einzigartig.“ Ohne Lebensräume wie diesen gehe die Artenvielfalt noch stärker zurück und nehme uns wahrscheinlich über kurz oder lang unsere Lebensgrundlage.

Fotograf Sebastian Frölich aus Mittenwald setzt sich für Moore in den Alpen ein

Aktiv vor der eigenen Haustür zum Schutz der Natur beizutragen ist bereits seit längerem eine große Mission von Frölich. Er will die Vielfalt der heimischen Natur als Naturfotograf sichtbar machen und die Probleme des Umweltschutzes der Öffentlichkeit nahebringen. Bereits seit einigen Jahren ist für Frölich in seiner Arbeit mit NGOs, Behörden, Jagd und Tourismus das Thema Moore in den Fokus gerückt. Der 40-Jährige will mit verschiedenen Ausstellungen und anderen Aktionen die Bedeutung des Umweltschutzes in die Gesellschaft tragen.

Seit seiner Jugend interessiert sich Frölich für Reise- und Naturfotografie. In der Nähe seiner Wahlheimat Mittenwald ist er häufig auf Bergtouren unterwegs, wobei ihm seine langjährige alpine Erfahrung auch bei den Foto-Projekten in den Bergen zugute kommt. Neben seiner Berufung Naturfotografie ist Frölich auch Autor, gelernter Krankenpfleger, Tiroler Bergwanderführer, Tierpfleger und haupt- sowie ehrenamtlich im Naturschutz tätig.

Die Verleihungszeremonie des Wildlife Photographer Awards mit Dankesrede des Mittenwalder Fotografen kann man hier im Video noch einmal ansehen: