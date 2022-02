Windböe bringt Radfahrer ins Schleudern: Zwei Verletzte

Starke Windböen und eine abschüssige Fahrbahn haben zwei junge Fahrradfahrerinnen ins Schleudern und zum Stürzen gebracht.

Eine 15-Jährige verletzte sich dabei schwer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Mädchen musste am Freitag kurz vor Mitternacht in eine Klinik gebracht werden.

Das zweite 16 Jahre alte Mädchen erlitt Schürfwunden und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Jugendlichen waren von Schmähingen nach Reimlingen (Landkreis Donau-Ries) mit dem Rad unterwegs.

© dpa-infocom, dpa:220219-99-202304/2 (dpa)