Das könnte sich bei der 10H-Regel in Bayern ändern

Heute diskutiert die CSU-Fraktion über mögliche Lockerungen der seit Jahren heftig umstrittenen 10H-Abstandsregel für Windräder. Was davon kommt, ist noch offen.

Die CSU-Fraktion im Landtag ringt mit sich und den Freien Wählern über Lockerungen der umstrittenen 10H-Abstandsregel für Windräder. In einem CSU-Arbeitspapier, das unserer Redaktion vorliegt, sind sechs mögliche Ausnahmetatbestände formuliert. In diesen Fällen würde, falls es so beschlossen wird, zukünftig ein neuer Mindestabstand von 1.000 Metern zur nächsten geschützten Wohnbebauung gelten.

Bisher gilt 10H, das heißt: Ein Windrad muss, um in einem vereinfachten Verfahren genehmigt werden zu können, mindestens zehnmal so weit von der Wohnbebauung entfernt sein, wie es hoch ist. Ist dieser Mindestabstand nicht gegeben, kann ein Windrad nur gebaut werden, wenn der Stadt- oder Gemeinderat zustimmt. In der Vergangenheit führte das dazu, dass fast keine neuen Anlagen mehr errichtet wurden.

Das sind die Vorschläge für mögliche Ausnahmen von der 10H-Regel in Bayern

Hier die Vorschläge für mögliche Ausnahmeregelungen, die an diesem Mittwoch in der CSU diskutiert werden:

Repowering: Der teilweise oder vollständige Ersatz bestehender Windenergieanlagen am Standort oder in unmittelbarer Umgebung durch neuere und damit regelmäßig leistungsfähigere Windenergieanlagen.

Staats-, Körperschafts- und Privatwälder sowie Bundesforst: Sehr große und zusammenhängende Waldflächen (mind. 10 ha), welche die optisch bedrängende Wirkung von Windenergieanlagen abmildern können. Waldrandbebauung wird dabei ebenso wie die massive Entnahme von Holz zur Errichtung von Zuwegungen abgelehnt.

Lesen Sie dazu auch

Vorranggebiete für Windkraft: Bei der Ausweisung von Vorranggebieten für Windkraft in der Regionalplanung wurden die privaten und öffentlichen Belange bereits abschließend abgewogen. Dort gilt in Zukunft ein Mindestabstand von 1.000 Metern. Zudem gilt: In Zukunft müssen in allen Planungsregionen verbindliche Flächen und Potenziale für Windkraftnutzung ausgewiesen werden (Regelung im LEP).

Vorbelastete Flächen (bedeutende Verkehrsinfrastruktur): Flächen, die durch bedeutende Infrastruktureinrichtungen bereits eine Vorbelastung des Landschaftsbilds und der Lärmsituation aufweisen. Entlang von Bundesautobahnen, von vier- oder mehrstreifigen Bundesstraßen sowie von Haupteisenbahnstrecken wird hierfür ein räumlicher Korridor definiert, der eine Gefährdung der Verkehre ausschließt.

Windkraftanlage als Nebenanlage: Ausdehnung der Möglichkeit der Genehmigung von Windkraftanlagen als sog. „Nebenanlage“ von Wirtschaftsbetrieben.

Truppenübungsplätze: Hier liegt die entsprechende Kompetenz beim Bund, der in der Pflicht ist, die passenden rechtlichen Rahmenbedingen zu schaffen.

Den Grünen im Landtag reicht das nicht aus. Sie vertreten die Auffassung, dass Klimaziele und Energiewende damit nicht zu erreichen sind, und fordern eine verbindliche Ausweisung von zwei Prozent der Landesfläche für die Windkraft. Anders werde es nicht funktionieren, sagt ihr Sprecher für Energie und Klimaschutz, Martin Stümpfig.

„Das Herumdoktern an 10H soll weiter gehen. Die jetzt geplanten Lockerungen bei 10H machen aus der Windkraft-Verhinderungsregel keinen Windkraft-Ausbau-Turbo. Das bräuchten wir aber“, betont Stümpfig. Ohne verbindliche Festlegung von zwei Prozent geeigneten Flächen in den regionalen Planungsverbänden würden in den nächsten Jahren einige Anlagen entlang der Autobahn gebaut, einige in die bestehenden Vorranggebiete, einige in den Wäldern. „Das ist aber zu wenig und wir verlieren wieder wertvolle Jahre“, sagt Stümpfig. Seiner Ansicht nach ist ein Zubau von 170 Anlagen pro Jahr notwendig – und das über 10 Jahre. „Mit einem Festhalten an 10H – nur um das eigene Scheitern auf Seiten der CSU zu verdecken – wird dies nicht gelingen: Bayern wird seine Klimaziele krachend verfehlen und wir bleiben weiter massiv von fossilem Öl und Gas aus Schurkenstaaten abhängig“, sagt Stümpfig.