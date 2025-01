Wetter im Allgäu zu warm – noch Hoffnung auf Schnee im Februar

Die Hälfte des meteorologischen Winters liegt hinter uns. In der Region, im Kleinwalsertal sowie am Bodensee sei es bisher etwas zu warm gewesen, berichtet der aus Sonthofen stammende Meteorologe Joachim Schug, der mittlerweile im Ruhestand ist. Dass dieser Winter mit Blick auf das Wetter noch Rekorde knackt, zeichne sich nicht ab: Aktuell erwartet Schug keinen „heftigen Spätwinter im März beziehungsweise April“. Rekorde könnten eher in den Skigebieten fallen. Der Vorstand der Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen, Henrik Volpert, rechnet mit einer der längsten Saisonen, die es bisher gab.

