Schwach sei er gewesen, der Winter, dafür aber umso länger: So hieß es jetzt bei der Tagung der Allgäuer Lawinenwarndienste in Nesselwang. Etwa 135 Ehrenamtliche sorgen an 13 verschiedenen Orten in der Region dafür, dass Verkehrswege, Skipisten und Loipen sicher bleiben. Im Zweifelsfall wird gesprengt oder eben gesperrt.

