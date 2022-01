Schnee in der Region: Wie lange hält der Wintereinbruch an?

Schnee in ganz Schwaben lässt am Wochenende winterliche Stimmung aufkommen, Wetterdienste warnen vor Glätte. Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen?

Auch wenn bei manchen Anfang des Jahres schon erste Frühlingsgefühle aufkamen, zeigt der Winter in Schwaben dieses Wochenende nochmal richtig, was er kann. Seit Freitagabend schneit es in Augsburg und auch der Rest Schwabens ist an diesem Samstag weiß bedeckt. Doch die Schneefälle halten nicht lange an.

Laut dem Meteorologen Stefan Zender von Wetterkontor können am Samstagnachmittag und -abend noch einzelne Schneefälle kommen, diese ziehen sich aber immer weiter Richtung Alpen zurück. Dadurch sind mit fünf bis zehn Zentimeter Schnee zu rechnen, in Richtung Alpen können auch bis zu 15 Zentimeter fallen. Durch den anhaltenden Niederschlag ist Vorsicht geboten: "Mit Glätte ist natürlich zu rechnen", betont Zender. Für das südliche Ostallgäu gibt es für Samstag wegen der vorherrschenden Windverhältnisse in Kombination mit der Neuschneemenge zudem eine Warnung vor Schneeverwehungen vom deutschen Wetterdienst.

Ab der Nacht von Samstag auf Sonntag lassen die Schneefälle in Schwaben endgültig nach, in tieferen Lagen kann der Schnee laut dem Deutschen Wetterdienst auch bereits am Samstagnachmittag zu Graupel und Regen werden. Der Sonntag startet neblig-trüb und auch tagsüber bleibt der Himmel meist bedeckt. Die Temperaturen bleiben winterlich bei Höchstwerten von vier Grad.

Ab Montag kommt in Schwaben immer öfter die Sonne durch

In der Nacht auf Montag können die Temperaturen auf bis zu minus acht Grad fallen. Dadurch ist wieder mit Glätte und Überfrierungen zu rechnen. Zudem startet der Montagmorgen wieder mit Nebel und Hochnebel. Im Laufe des Tages schafft es die Sonne aber immer öfter durch die Wolkendecke, besonders in Alpennähe kann sie sich durchsetzen. Die Temperaturen gehen tagsüber wieder auf zwei bis vier Grad.

Bis Donnerstag setzt sich das ruhige Hochdruckwetter fort, in der Nacht zum Mittwoch können von Nordosten etwas Schnee heranziehen. "Am Freitag kommt nach aktuellem Stand wieder Bewegung in das Wettergeschehen", so Zender. "Bei stark bewölktem Himmel fällt dann vermutlich wieder zeitweise Schnee." Die genaue Entwicklung ist momentan noch unsicher, Frühlingsgefühle kommen bei den Aussichten aber nicht so schnell wieder auf.

