Schon Mitte Oktober in die Vorweihnachtszeit starten? Das Bayreuther Winterdorf macht es möglich

Bis Weihnachten sind es noch mehr als zwei Monate. Doch in den Supermarktregalen stehen längst Lebkuchen und Spekulatius – und seit diesem Mittwoch gibt es auch wieder die Möglichkeit, im Freien Glühwein und Besinnlichkeit zwischen Hütten und vorweihnachtlichen Lichtern zu erleben. In Bayreuth in Oberfranken ist am 15. Oktober das alljährliche Winterdorf gestartet.

Das zieht den Veranstaltern zufolge jedes Jahr rund 120.000 Besucherinnen und Besucher an, die im Ehrenhof vor dem Alten Schloss in der Bayreuther Innenstadt flanieren, sich durch die 16 angebotenen Glühweinsorten probieren oder Bratwürste und Crêpes essen. Da es bis Heiligabend dann doch noch eine ganze Zeit dauert, wird die Veranstaltung beschrieben als ein Event mit „Alpenflair und Hüttenfeeling“. Das Winterdorf gibt es seit 2004, es startet stets als erstes in die Vorweihnachtssaison. Auf einer Fläche von 480 Quadratmetern stehen den Besucherinnen und Besuchern sechs Hütten zur Verfügung, unter anderem die Nikolaushütte.

Bayreuth ist früh dran: Die meisten Weihnachtsmärkte starten erst Ende November

Die Veranstalter kündigen bereits verschiedene Events für die Saison an. Die Eröffnungsparty ab 18:30 Uhr wird musikalisch von Oliver Schott und dem Golden-Gospel-Chor umrahmt. Danach legt Dorf-DJ Maze auf, eine Mischung aus Partyhits und Hüttengaudi. Auch in den folgenden Tagen gibt es immer wieder Livemusik sowie Auftritte verschiedener DJs. Nach der Eröffnung ist das Dorf bis zum 31. Dezember unter der Woche von 11 bis 23 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 23 Uhr geöffnet.

Bayreuth ist absoluter Vorreiter: Die meisten Winter-, Weihnachts- und Christkindl(es)märkte starten erst deutlich später als das Winterdorf. Der Augsburger Christkindlesmarkt etwa wird am Montag, 24. November, eröffnet, ebenso der Münchner Christkindlmarkt rund um den Marienplatz. Der Nürnberger Christkindlesmarkt, Bayerns größter Weihnachtsmarkt, startet hingegen erst am Freitag, 28. November.