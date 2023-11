Der Schnee kommt in Bayern an

Meteorologen sprechen von einem kalten Wochenende im Allgäu. Sogar Schnee wird erwartet. Ist das schon der Wintereinbruch? Die Polizei erinnert an Winterreifen.

In den Bergen hat sich der Winter bereits gezeigt, die Gipfel sind in den höheren Lagen weiß bedeckt. Nun könnte es auch bis in die Tallagen den ersten Schnee geben. Diplom-Meteorologe Joachim Schug spricht von einer Kaltfront, die am Samstag übers Allgäu zieht.

Das Wetter werde unfreundlich: wolkenreich, oft nass und recht kühl. Für das Kleinwalsertal erwartet der Meteorologe zwei, in Lindau sieben Grad Celsius. „Die Schneefallgrenze sinkt bis in die Tallagen“, sagt Schug. Abends könne es etwas Neuschnee bis ins obere Illertal geben. Sollte man also die Schneeschaufel griffbereit halten? „Viel ist es nicht, mehr was fürs Auge und Gemüt“, sagt Schug.

Wetter: Wann kommt der Wintereinbruch im Allgäu

Der Meteorologe geht also davon aus, dass dies noch nicht der große Wintereinbruch ist. „Sonntagmorgen ist es vorübergehend schön und frühwinterlich kalt mit verbreitet Frost und Reif.“ In ungünstigen Lagen müsse man mit Straßenglätte rechnen. Doch der Winter lässt sich laut Schug nur kurz blicken: „Am Wochenbeginn ist es regnerisch und mild, die Schneefallgrenze steigt zum Dienstag vorübergehend auf 2000 Meter“, sagt der Wetterexperte. Nach der trüben, nassen Woche „gibt es vielleicht zum nächsten Wochenende wieder etwas Sonne“.

Muss man in Bayern Winterreifen aufziehen? Bis zu 120 Euro Bußgeld möglich

Die Polizei appelliert an die Autofahrer, an Winterreifen zu denken. Seit Dezember 2016 schreibt die Straßenverkehrsordnung Winterreifen bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte vor. Bei solchen Witterungsverhältnisse dürfe man „mit einem Kraftfahrzeug ohne Winterreifen nicht im öffentlichen Straßenverkehr“ fahren, teilt die Polizei mit.

Wer gegen die Pflicht verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Das liegt zwischen 60 Euro (Fahren bei winterlichen Verhältnissen) und 120 Euro (wenn ein Unfall passiert). Außerdem gibt es einen Punkt in Flensburg.