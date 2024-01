Biathlet Strelow hofft auf Einsatz in WM-Staffel

Justus Strelow liefert bei seinem Staffeleinsatz in Ruhpolding ab. Und gibt damit ein Zeichen an die Trainer, auch beim Saisonhöhepunkt auf ihn zu setzen.

Justus Strelow hat sich mit seinem starken Staffelrennen in Ruhpolding auch als Startläufer bei der WM im Februar wieder ins Spiel gebracht. "Es war mein Ziel, da eine gute Bewerbung abzugeben und ich denke, das ist mir gelungen", sagte der 27-Jährige nach Platz zwei beim Heim-Weltcup.

Für Strelow, der im Vorjahr bei der WM in Oberhof (5.) als Startläufer nur einen Nachlader brauchte, war es im vierten Staffelrennen der Saison der erste Einsatz. Zu Saisonbeginn in Östersund musste er erkrankt passen, auch danach wurde er nicht berücksichtigt.

Im bayerischen Biathlon-Mekka war der Sachse mit nur einem Nachlader am Schießstand gewohnt schnell und sicher, und hielt so das deutsche Quartett an der Spitze. "Die Trainer haben eine breite Auswahl, wer auf Start laufen kann. Aber ich hoffe, dass ich ein heißer Kandidat bin", sagte Strelow.

Benedikt Doll ist gesetzt, auch Philipp Nawrath scheint seinen Platz im Team sicher zu haben. Stamm-Staffelläufer Roman Rees ist nach seiner Corona-Infektion noch nicht wieder ganz fit. Johannes Kühn gehört ebenfalls zum Kreis der Kandidaten. David Zobel, der in den ersten beiden Staffeln an Position eins gelaufen war, ist derzeit nur im zweitklassigen IBU-Cup unterwegs und dürfte wie Philipp Horn, der in Oberhof als Schlussläufer einen guten Job machte, nur Außenseiterchancen auf einen Staffeleinsatz bei der WM vom 7. bis 17. Februar in Tschechien haben

"Wir sind eine sehr starke Mannschaft. Es hängt auch davon ab, wie die Form gerade ist. Aber ich hoffe, dass ich auch in Zukunft öfter die Chance bekomme, auf Start zu laufen", sagte Strelow.

(dpa)