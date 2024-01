Deutsche Ski-Asse am Heim-Wochenende nur Außenseiter

Der alpine Ski-Weltcup macht Station in Garmisch-Partenkirchen. Die deutschen Erfolgsaussichten sind gering, ein Schweizer und ein Franzose die großen Favoriten.

In Garmisch-Partenkirchen stehen am Wochenende die Heim-Weltcups der deutschen Skirennfahrer an. Josef Ferstl gibt bei den beiden Super-G am Samstag (11.45 Uhr) und Sonntag (11.30 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) seinen Abschied. Der 35-Jährige wird seine Karriere - genau wie Thomas Dreßen vor einer Woche - beenden.

Die deutschen Athleten gehen allerdings als Außenseiter auf die legendäre Kandahar. Die großen Favoriten sind der im Gesamtweltcup führende Schweizer Marco Odermatt und der französische Shootingstar Cyprien Sarrazin.

Es ist der Auftakt spannender Ski-Tage in Garmisch-Partenkirchen. Am darauffolgenden Wochenende sind dann die weiblichen Alpin-Stars zu Gast.

(dpa)