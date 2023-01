Ehrlicher Blick aufs Nebelhorn: So ist jetzt die Stimmung auf den Skipisten

Plus Die Skisaison im Allgäu ist von Schneemangel, hohen Preisen und Bild-Schlagzeilen gebeutelt. Wie ist die Stimmung am Nebelhorn wirklich?

„Deutschlands traurigste Skipiste.“ Mit diesen Worten bewertete die Bild-Zeitung vor Kurzem die Talabfahrt des Nebelhorns in Oberstdorf. Im Video zu sehen, wie sich Skifahrer über apere Stellen der Abfahrt rutschen. Im Tal sieht es eine Woche später tatsächlich etwas zu grün und etwas zu leer aus. Statt mit Schneebällen um sich zu werfen, kicken Kinder die wenigen bräunlichen Eisbrocken am Straßenrand umher – und schauen verdutzt, wenn diese auseinanderbrechen. Etwas deprimierend für Mitte Januar.