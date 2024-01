Ski-Star Odermatt vor Sieg in Garmisch: Deutsche weit zurück

Der Schweizer Marco Odermatt ist im zweiten Super-G auf der Kandahar der Schnellste. Josef Ferstl verabschiedet sich. Die übrigen deutschen Skirennfahrer kassieren die nächste Niederlage.

Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt steht beim Super-G in Garmisch-Partenkirchen vor seinem neunten Saisonsieg. Einen Tag nach seinem vierten Rang im ersten Rennen auf der Kandahar zeigte der 26-Jährige am Sonntag eine Leistungssteigerung und lag nach 30 Startern in Führung. Zweiter war der Österreicher Raphael Haaser, Dritter überraschend Odermatts Teamkollege Franjo von Allmen.

Unmittelbar vor dem Rennen hatte sich der langjährige Topathlet Josef Ferstl mit einer Fahrt außer Konkurrenz von den Fans und dem aktiven Leistungssport verabschiedet. Er habe den finalen Auftritt noch mal sehr genossen, berichtete der 35-Jährige, nachdem er sich im Zielraum beim Publikum bedankt hatte. Der größte Erfolg in Ferstls Karriere war der Sieg beim Super-G auf der weltberühmten Streif in Kitzbühel im Januar 2019.

Die übrigen deutschen Speedfahrer enttäuschten auch am Sonntag wieder. Romed Baumann und Andreas Sander lagen mit jeweils mehr als zwei Sekunden Rückstand auf Odermatt außerhalb der Top 20, Simon Jocher schied aus. Der französische Shootingstar Cyprien Sarrazin brach seinen Lauf nach einem groben Fahrfehler ab.

(dpa)