Snowboard-Duo Hofmeister/Baumeister auf dem Podest

Einen Tag nach ihrem Sieg im Einzel steht Raceboarderin Ramona Hofmeister in Bad Gastein erneut auf dem Podium - diesmal an der Seite ihres Teamkollegen Stefan Baumeister.

Das deutsche Snowboard-Duo Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister ist beim Mixed-Teamevent in Bad Gastein auf das Podest gefahren. Die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin vom WSV Bischofswiesen und ihr Kollege vom SC Aising Pang belegten bei dem Parallelslalom in Österreich am Mittwoch Rang drei. Im kleinen Finale setzten sich Hofmeister und Baumeister gegen Elisa Caffont und Maurizio Bormolini aus Italien durch.

Hofmeister fährt bisher eine überragende Saison. Vier der ersten fünf Einzelrennen dieses Winters hat die 27-Jährige gewonnen - auch den Parallelslalom der Frauen in Bad Gastein am Dienstag. "Für mich war es bis jetzt ein schwieriges Jahr", sagte der zuletzt kriselnde Baumeister. Nun gehe es womöglich aber auch bei ihm wieder "in die richtige Richtung".

Am kommenden Wochenende stehen für die Raceboarderinnen und Raceboarder zwei Events im bulgarischen Pamporowo an.

