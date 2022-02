Wintersportler bei Lawinenabgang in Tirol schwer verletzt

Ein Wintersportler ist am Sonntag bei einem Lawinenabgang in Tirol in Österreich verschüttet worden.

Ein Wintersportler ist am Sonntag bei einem Lawinenabgang in Tirol in Österreich verschüttet worden. Der Mann sei schwer verletzt gerettet worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge war er allein unterwegs gewesen. Woher er stammte, gaben die Behörden zunächst nicht bekannt. Die Lawine hatte sich an der 2602 Meter hohen Schafseitenspitze im Wipptal gelöst. Andere Wintersportler, die in der Gegend unterwegs waren, blieben demnach unverletzt. Am vergangenen Wochenende waren in den Alpen zehn Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen.

