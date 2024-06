Winzer

vor 50 Min.

Pumpwerk an der Donau gerät wegen Dauerbetrieb in Brand

Helfer bauen Hochwasserstege und Schutzwände am Donauufer auf.

Durch den Dauerbetrieb im Zusammenhang mit dem Hochwasser ist in der Ortschaft Winzer im Landkreis Deggendorf an der Donau ein Pumpwerk in Brand geraten.

Grund sei die Überhitzung eines Trafos gewesen, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern am Dienstagabend mit. Der Schaden liege in im mittleren fünfstelligen Bereich. Weitere Folgen des Brandes seien nicht bekannt. (dpa)

