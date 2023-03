Autowaschanlagen-Hersteller Washtec will profitabler werden

Der Autowaschanlagen-Hersteller Washtec will in diesem Jahr seine Profitabilität erhöhen.

Der Vorstand des Augsburger Unternehmens kündigte am Donnerstag an, dass durch Effizienzsteigerung, optimierte Lieferketten sowie ein stringentes Kostenmanagement in allen Bereichen der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbessert werden soll.

Bei der Vorlage der Zahlen des vergangenen Jahres zeigte sich der Vorstand mit der Umsatzsteigerung von knapp 431 Millionen auf rund 482 Millionen Euro zufrieden. Damit hat Washtec die Corona-Delle hinter sich gelassen und liegt deutlich über dem Umsatz aus der Zeit vor der Pandemie. Der höchste Umsatz der Unternehmensgeschichte sei auch durch Preiserhöhungen und positive Währungseffekt bedingt worden.

Das Ebit-Ergebnis schrumpfte 2022 im Jahresvergleich aber von 45,7 auf 38 Millionen Euro, die Marge verringerte sich von 10,6 auf 7,9 Prozent. Das Konzernergebnis lag bei 26,4 Millionen Euro und damit rund 15 Prozent unter dem Vorjahresergebnis. Im laufenden Jahr soll bei etwa gleichbleibendem Umsatz nun wieder eine zweistellige Ebit-Marge erreicht werden.

Washtec erzielt seine Erlöse nicht nur durch den Bau von Fahrzeug-Waschstraßen. Das Unternehmen liefert den Betreibern auch die Reinigungschemie. Das schwäbische Unternehmen ist außer in Europa auch in Nordamerika und Asien aktiv, es hat rund 1800 Mitarbeiter.

(dpa)