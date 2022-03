Ifo-Institut veröffentlicht neue Konjunkturprognose

Das Ifo-Institut veröffentlicht am Mittwoch (10.00) seine neue Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft.

Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser hatte vor zwei Wochen gesagt, er rechne dieses Jahr trotz des Krieges "immer noch mit einem Wachstum von etwa drei Prozent". Probleme bei den Lieferketten, hohe Energiepreise und Inflation bremsten sowohl die Produktion als auch die Nachfrage, aber die Auftragsbücher der Industrie seien voll. Bei einem Stopp der russischen Gaslieferungen allerdings rechne er mit einem Einbruch der Wirtschaft.

Die deutsche Wirtschaftsleistung war 2020 durch die Folgen der Corona-Pandemie um 4,6 Prozent eingebrochen und hatte sich im vergangenen Jahr mit 2,9 Wachstum etwas erholt. Nach Russlands Überfall auf die Ukraine Ende Februar hatten mehrere maßgebliche Wirtschaftsforscher ihre bis dahin optimistischen Konjunkturprognosen für Deutschland reduziert.

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft, das RWI in Essen und das IWH in Halle etwa rechnen in ihren vor einer Woche veröffentlichen Frühjahrsprognosen noch mit 2,1 bis 3,1 Prozent Wachstum. Die Inflation in Deutschland dürfte demnach auf 4,8 bis 5,8 Prozent springen, getrieben vor allem von den Energiepreisen. Weiter positiv dagegen soll sich der Arbeitsmarkt entwickeln: Die Wirtschaftsforscher rechnen mit einer Arbeitslosenquote um die 5,0 Prozent.

