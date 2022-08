Wirtshauswiesn 2022: Alle wichtigen Infos

Wer dem großen Trubel auf dem Oktoberfest entgehen, aber trotzdem sein Bier in entsprechender Atmosphäre trinken möchte, kann das auf der Wirtshauswiesn tun. Alle Infos dazu finde Sie hier.

Ab Mitte September wird nicht nur auf der Theresienwiese Oktoberfest gefeiert. Auch in den Münchner Wirtshäusern herrscht Wiesn-Atmosphäre. Die Gaststätten werden mit Lebkuchenherzen und Deko aus den Oktoberfest-Zelten geschmückt und es gibt das eingens gebraute Wiesnbier der Münchener Brauereien. Wer also sein Bier in gemütlicher und kleiner Runde trinken möchte, ist dort wohl besser aufgehoben als auf der Theresienwiese.

Was ist die Wirtshauswiesn?

Das Konzept der Wirtshauswiesn beruht auf einer Tradition, die genauso alt ist wie die Wiesn selbst. Das erste Oktoberfest im Jahr 1810 fand nicht auf der Theresienwiese statt. Dort war lediglich ein Pferderennen. Gegessen, getrunken und gesungen wurde in den umliegenden Wirtshäusern. Die erste Wirtshauswiesn feierte 2020 während der Corona-Pandemie Premiere. Auch im darauf folgenden Jahr fand sie statt. Künftig ist sie für jedes Jahr geplant.

Wirtshauswiesn 2022: Termin parallel zum Oktoberfest

In diesem Jahr findet die Wirtshauswiesn parallel zum Oktoberfest statt. Dementsprechend ist der Termin vom 17. September bis zum 3. Oktober.

So war die Wirtshauswiesn 2021

Im vergangenen Jahr haben an der Wirtshauswiesn 51 Gaststätten und Biergärten teilngenommen. 2021 galt sie als Trost für das erneut ausgefallene Oktoberfest. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, wurden im vergangenen Jahr an den 16 Tagen insgesamt über eine Million Besucher gezählt. 600.000 Brezen wurden verspeist und etwa 800.000 Maß Bier getrunken.

