Gegen Münchens neues Vorzeigeprojekt Biotopia regt sich Widerstand

Plus Das neue Naturkundemuseum Biotopia in München soll ein Leuchtturmprojekt werden. Doch Widerstand gegen das Millionen-Projekt mit seinen namhaften Förderern kommt auf.

Es gilt als ein Vorzeigeprojekt im Freistaat Bayern: Das neue Naturkundemuseum "Biotopia" bei Schloss Nymphenburg im Münchner Nordwesten soll 2028 eröffnen und ein Besuchermagnet für Bio- und Umweltwissenschaften werden. Auf rund 200 Millionen Euro beliefen sich zuletzt die Kostenschätzungen. Und auch, wenn die Baukosten und die Frage, wer sie am Ende zahlt, noch nicht endgültig geklärt sind, sagte der neue Wissenschafts- und Kunstminister Marcus Blume bereits seine Unterstützung für Biotopia zu.