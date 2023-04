Wittelsbacher

Franz von Bayern erzählt von einem lange gehüteten Geheimnis

Plus Wäre der Freistaat noch eine Monarchie, könnte Franz von Bayern König sein. Die Geschichte verlief anders. In seiner Autobiografie ist nun viel Privates zu erfahren.

Heutzutage plaudert jedes TV-Sternchen aus dem oft noch ziemlich leeren Nähkästchen des eigenen Lebens. Franz von Bayern kann man dies bei seiner Autobiografie nicht unterstellen – und nicht nur, weil er schon beinahe 90 Jahre alt ist. Der Schriftsteller Hans Pleschinski beispielsweise beurteilt den Mann, der heute König sein könnte, als "eine der nobelsten Personen Europas", und laut Süddeutsche Zeitung ist er der "bekannteste Unbekannte, der in Bayern etwas zu sagen hat und dabei viel Positives bewirkt" hat.



Dies weckt das Interesse auf ein Buch mit dem Titel "Zuschauer in der ersten Reihe", in dem der Chef des Hauses Wittelsbach auf sein Leben zurückblickt und offen davon erzählt. Etwa aus seinen Kindheitstagen, als die Familie vor den Nazis nach Ungarn floh. 1944, nach dem Attentat auf Adolf Hitler, wurden die Wittelsbacher dort verhaftet und durchlebten die Konzentrationslager von Sachsenhausen, Flossenbürg und Dachau. Die Kinder seien gerade in Flossenbürg mit Leichenbergen vor dem Fenster und mit der ständigen Drohung, liquidiert zu werden, konfrontiert worden, heißt es im Buch.

1945 sahen die Wittelsbacher keine Chance mehr auf eine Wiedergeburt der Monarchie

Da war aber auch der strenge Vater. "Geheult wird nicht!", soll er damals gesagt haben. Erst Monate nach Kriegsende 1945 und der Befreiung aus der Haft wuchs für den damals zwölfjährigen Franz wieder das Gefühl, dass es eine Zukunft geben könnte. Doch anders als nach dem Ersten Weltkrieg sahen die Wittelsbacher keine Chance mehr auf eine Renaissance der bayerischen Monarchie, erzählt das Familienoberhaupt. Er selbst machte nach einigen Jahren in einem Collège in der französischen Schweiz 1952 sein Abitur in Ettal und studierte danach in Zürich Volkswirtschaft. Doch als Berufung sah der junge Adelige das Studium nicht. Wie in der Familie nicht unüblich, ist er sehr kunstinteressiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

