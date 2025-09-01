Icon Menü
WM-Qualifikation: Nach Krämpfen: Wirtz bei Nationalteam eingetroffen

WM-Qualifikation

Nach Krämpfen: Wirtz bei Nationalteam eingetroffen

Diese Bilder aus Liverpool sorgten auch beim Bundestrainer für einen Schreck. Doch Florian Wirtz kann nach Schmerzen beim DFB-Team dabei sein. Ein wichtiges Signal zum Start in die WM-Saison.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Florian Wirtz ist ein Hoffnungsträger für die DFB-Elf in der WM-Saison.
    Florian Wirtz ist ein Hoffnungsträger für die DFB-Elf in der WM-Saison. Foto: Alfie Cosgrove/News Images via ZUMA Press Wire/dpa

    Bundestrainer Julian Nagelsmann kann beim Start in die WM-Qualifikation auf Florian Wirtz bauen. Der 22-Jährige traf wie geplant im Teamquartier der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach ein. Nach jetzigem Stand kann der Offensivspieler trotz seiner schmerzhaften Krämpfe im Ligaspiel für den FC Liverpool gegen den FC Arsenal (1:0) in den ersten Partien der WM-Saison mitwirken.

    Wirtz von Krämpfen geplagt

    Wirtz war am Sonntagabend von Schmerzen geplagt kurz vor Ende des Spiels ausgewechselt worden, zunächst war eine Muskelverletzung im Oberschenkel befürchtet worden. Club-Coach Arne Slot gab aber bereits Entwarnung und sprach von mehreren Krämpfen.

    Wirtz konnte - wie auf einem Club-Video zu sehen war - ohne erkennbare Beeinträchtigung in die Kabine laufen. Bei der Ankunft in Franken gab es dem Vernehmen nach keine gesundheitlichen Auswirkungen mehr.

    Wirtz ist für Nagelsmann ein zentraler Spieler auf dem Weg zur WM in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer 2026. Die DFB-Elf bestreitet am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Bratislava gegen die Slowakei und am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Köln gegen Nordirland die ersten Qualifikationsspiele.

    Der Bundestrainer versammelte seinen Kader am Montag zur Vorbereitung in Herzogenaurach. Neu im Team sind Nnamdi Collins, Paul Nebel und Finn Dahmen. Nach einer Ansprache von Nagelsmann waren zum Auftakt noch die üblichen Regenerations- und Athletikeinheiten geplant. Das erste Teamtraining auf dem Rasen findet am Dienstagvormittag statt.

    Ein Ausfall von Wirtz würde Nagelsmann Probleme bereiten, da in Jamal Musiala, Kai Havertz und Tim Kleindienst bereits drei offensive Akteure wegen Verletzungen fehlen. Auch Stammtorwart Marc-André ter Stegen und Verteidiger Nico Schlotterbeck verpassen den Saisonstart des DFB-Teams.

    Gegen Arsenal wurde Wirtz von Krämpfen geplagt.
    Gegen Arsenal wurde Wirtz von Krämpfen geplagt. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa
    Der Bundestrainer startet mit der Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation (Archivbild).
    Der Bundestrainer startet mit der Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation (Archivbild). Foto: Arne Dedert/dpa
