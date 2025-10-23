Kostenlos am Flughafen München parken: Geht das?

Die Koffer sind gepackt, die Flüge gebucht, der Entschluss mit dem Auto zum Flughafen München zu fahren, gefasst. Doch wie teuer ist es eigentlich, das Auto über mehrere Tage oder gar Wochen am Flughafen stehen zu lassen – und gibt es womöglich sogar gratis Stellplätze?

Kurzzeitparken geht am Flughafen München gratis

Wer nur jemand bringen oder abholen möchte, kann das am Franz-Josef-Strauß-Flughafen gratis tun. In den sogenannten „Kiss & Fly“-Zonen direkt am Terminal kann man bis zu fünf Minuten kostenlos halten. Noch ein bisschen länger geht‘s in der Welcome-Zone für Abholer: Hier dürfen PKWs bis zu zehn Minuten stehen bleiben. Alles darüber hinaus kostet derzeit drei Euro pro weiteren zehn Minuten – in beiden Bereichen. Wer länger als eine Stunde Aufenthalt plant, sollte direkt in eines der Parkhäuser oder Tiefgaragen fahren.

Economyparken: Günstig aber nicht zentral

Die Parkkosten am Münchner Flughafen hängen nicht nur von der Dauer ab sondern auch davon, in welchem Bereich man parken möchte. Am günstigsten wird es mit dem Economyparken. Hier kostet ein Tag 33 Euro, fünf Tage schlagen mit 87 Euro zu Buche, wer für vierzehn Tage parken möchte, kommt auf 151 Euro. Wer länger stehen möchte, muss für jeden weiteren Tag sechs Euro bezahlen.

Die Parkplätze sind jedoch nicht zentral am Flughafen sondern um das Gelände herum verteilt. Wer hier parken möchte, muss mit Bus oder S-Bahn die letzte Strecke zurücklegen. Immerhin: Die Transfers sind kostenlos und fahren alle zehn Minuten direkt zum Terminal.

Terminalparken am Franz-Josef-Strauß-Fughafen

Wer lieber näher dran sein möchte, kann auf das Terminalparken ausweichen. Die Wege zum Flugzeug sind kurz, allerdings hat die Nähe auch ihren Preis. Für einen Tag zahlt man 43 Euro, bei fünf Tagen kommen bereits 215 Euro zusammen. und wer für zwei Wochen parken möchte, muss sich auf Kosten von 332 Euro einstellen. Für jeden weiteren Tag werden 12 Euro fällig.

In der Umgebung des Münchner Flughafens parken

Günstiger oder gar gratis kann man in den Ortschaften rund um den Flughafen parken. In Freising, Englschalking oder Daglfing etwa lassen sich kostenlose Parkmöglichkeiten finden – etwa, indem man sein Auto irgendwo am Straßenrand in einer Wohngegend abstellt. Von da aus geh es dann mit S-Bahn oder Bus zum Flughafen.

Das dauert zwar länger und das Auto ist nicht so gut geschützt wie in einem der offiziellen Parkplätze rund um den Flughafen. Wer sich aber traut und keinen Zeitdruck hat, kann auf diese Weise ordentlich Geld sparen.