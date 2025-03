ADAC erwartet im Süden volle Autobahnen zum Ferienende

Wer am Wochenende bei frühlingshaften Temperaturen Erholung in den Bergen sucht, sollte für Autofahrten mehr Zeit einplanen - oder einen Umstieg auf die Bahn prüfen. Wegen des Ferienendes in Baden-Württemberg und Bayern rechnet der ADAC mit vollen Autobahnen und Bundesstraßen, besonders auf beliebten Wintersport-Routen.

Auch in Richtung Berge kann es sich stauen

Sehr viele Reisende treten demnach die Rückreise aus dem Skiurlaub an. Etliche Urlauber, aber auch Wintersportler, die nicht an Ferien gebunden sind, sowie viele Tages- und Wochenendausflügler ziehe es weiter in Richtung Alpen.

Auch rund um die Ballungszentren wie Stuttgart und München müssen Autofahrerinnen und Autofahrer am Samstag und Sonntag demnach mit Staus rechnen. Abseits dessen werde es abgesehen von Engpässen an Baustellen wohl «eher ruhig» bleiben auf den Straßen, teilte der Automobilclub mit. Zum Ferienbeginn hatte der ADAC wegen des zeitlichen Ferienendes unter anderem in Sachsen und im Saarland noch mit größerer Staugefahr gerechnet.