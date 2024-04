Münchner S-Bahn-Stammstrecke größtenteils gesperrt

Wer am Wochenende per S-Bahn in die Münchner Innenstadt will, sollte sich nach Alternativen umsehen. Auch die nächste längere Sperrung ist bereits geplant.

Viele Fahrgäste, die am Wochenende per S-Bahn in die Münchner Innenstadt wollen, müssen auf andere Verkehrsmittel ausweichen. Wegen Arbeiten am neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof und Gleiserneuerungen werden von Freitagabend, 22.30 Uhr, bis Montagfrüh, 4.30 Uhr, keine S-Bahnen auf der Stammstrecke zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof unterwegs sein, wie die Bahn mitteilte. Den Hauptbahnhof werden demnach nur die S1 in Richtung Freising und Flughafen sowie die S7 nach Wolfratshausen ansteuern.

Die Bahn riet Fahrgästen, zwischen Pasing und der Innenstadt auf Regionalzüge und die Tramlinie 19 umzusteigen oder mit der S4 zum Heimeranplatz und dann mit der U-Bahnlinie 5 weiterzufahren. Die U5 sei auch eine Alternative für den Weg vom Ost- zum Hauptbahnhof.

Wegen Arbeiten am milliardenschweren Projekt der zweiten S-Bahn-Stammstrecke und zur Modernisierung der oft überlasteten Hauptroute der S-Bahnen müssen Fahrgäste seit Monaten immer wieder mit Einschränkungen und Sperrungen rechnen - meist allerdings nur in den Nächten sowie an einzelnen Wochenenden.

Darauf müssen sich Fahrgäste laut Bahn schon zwei Wochen später erneut einrichten: Am Wochenende vom 26. bis 29. April sind Arbeiten und Sperrungen nach gleichem Muster geplant. Für den Weg in die Innenstadt müssen Fahrgäste also erneut Alternativen suchen.

(dpa)