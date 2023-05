Wölfe

Wie viele Wölfe es in Bayern gibt und warum es wohl mehr werden

Wölfe sind für Menschen in der Regel nicht gefährlich – für Weidetierhalter aber ein Problem. In Bayern gibt es sie bisher nur vereinzelt, aber das könnte sich schnell ändern.

Plus In Bayern gibt es bisher nur vereinzelt Wolfsterritorien. In anderen Bundesländern zeigt sich aber, wie schnell sich Rudel ausbreiten. Passiert das auch hier?

Von Jakob Stadler

In Deutschland leben Wölfe vor allem in fünf Bundesländern: In Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern liegen mehr als 200 der zuletzt 226 Wolfsgebiete. In Bayern wird derzeit viel über Wölfe und den Umgang mit ihnen diskutiert, obwohl es im Freistaat nur sechs solcher Wolfsreviere mit drei Rudeln, einem Paar und zwei einzelnen Wölfen gibt – einer davon in den Allgäuer Alpen. Doch auch in Bayern könnten es mehr werden.

Das sind die Zahlen der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW). Sie stammen aus dem Zeitraum zwischen Mai 2021 und April 2022, aktuellere Daten sind bisher noch nicht vollständig veröffentlicht. Doch schon jetzt ist klar, dass in Bayern noch mindestens ein weiteres Wolfspaar hinzukam, das sein Territorium westlich des Staffelsees bei Murnau hat. Und vereinzelt können auch außerhalb von diesen Gebieten Wölfe auftauchen, die zum Beispiel auf der Suche nach einem neuen Revier sind.

