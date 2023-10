Sollen Wölfe in Bayern schneller abgeschossen werden?

Umweltministerin Steffi Lemke will die Jagd auf Wölfe erleichtern. Dem Bauernverband geht das aber nicht weit genug. Eine andere Idee kommt aus der Schweiz.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) will den Abschuss von auffälligen Wölfen erleichtern. Die Reaktionen auf ihren Vorstoß fallen im Allgäu geteilt aus. Lemke schlägt vor, dass ein Wolf nach dem Riss von Weidetieren 21 Tage lang geschossen werden darf – und zwar in einem Umkreis von 1000 Metern von einer Rissstelle. Ein DNA-Nachweis würde demnach entfallen.

Landwirte kritisieren: DNA-Nachweise dauern zu lange

Kritiker insbesondere aus der Landwirtschaft monieren seit Längerem, dass die DNA-Nachweise zu lange dauern. Mit anderen Worten: Bis zum Vorliegen der Ergebnisse hat sich der Wolf meist verzogen. Als weitere Voraussetzung für einen schnelleren Abschuss gilt ein zumutbarer Herdenschutz. Zudem müssten in einer Region bereits weitere Risse bestätigt sein. "Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung", kommentiert Erich Krug, Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes Kempten – Lindau, die Pläne. Das eigentliche Problem werde jedoch nicht gelöst: "Wir müssen angesichts der bundesweiten Vermehrungsrate die Menge regulieren und die Anzahl begrenzen. Also nicht erst reagieren, wenn schon Schaden entstanden ist." Dazu bedürfe es europaweiter neuer Regeln. "Der Wolf macht vor keinen Ländergrenzen halt." Doch Wölfe sind durch die sogenannte Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU besonders geschützt.

Ähnlich wie Krug hatte bereits Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) den Lemke-Vorstoß kritisiert. Die Bundesumweltministerin verharre ausschließlich bei der Entnahme von Problem-Wölfen. Notwendig sei aber eine echte Bestandsregelung. "Der Wolf ist in Deutschland nicht mehr gefährdet, aber die Weidetierhaltung ist es", sagte Kaniber.

Der Bund Naturschutz akzeptiert die Abschusspläne für den Wolf

Der Bund Naturschutz hält die Pläne für akzeptabel. "Eine begrenzte Abschussgenehmigung unmittelbar am Schadensort kann sinnvoll sein, Schadwölfe zieht es oft an den Ort des Risses zurück", sagt BN-Wolfsexperte Uwe Friedel. Eine generelle Jagd auf Wölfe lehnt der BN aber nach wie vor ab. Die Staatsregierung müsse Herdenschutzmaßnahmen besser fördern und unterstützen. "Je mehr ungeschützte Weidetiere, desto mehr Risse", sagt der Landesbeauftragte Martin Geilhufe. Laut der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) gab es 2022/2023 in Deutschland "1339 Wolfsindividuen". Die meisten Wolfsfamilien leben in Brandenburg (52), Niedersachsen (39) und Sachsen (38). In Bayern sind es nach BN-Angaben sechs Rudel (Paare mit Nachwuchs). Ein Wolf soll sich weiter in den Allgäuer Alpen im Grenzgebiet zu Österreich aufhalten. Das hatte das bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) unserer Redaktion im Sommer bestätigt.

Zuletzt hatte Österreich die Hürden bei der Jagd auf Wölfe gesenkt – und den Bestand dezimiert. In diesem Jahr seien rund ein Dutzend Wölfe erlegt worden. Vor allem in der Allgäuer Nachbarregion Tirol sowie in Kärnten, teilt das "Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs" mit. Insgesamt habe man in diesem Jahr in der Alpenrepublik etwa 80 Wölfe gezählt. Die erlegten Tiere galten als sogenannte Risiko- oder Schadenswölfe. In Tirol gilt etwa, dass nach dem Riss eines Rindes ein Wolf für acht Wochen und innerhalb eines Radius’ von zehn Kilometern des ersten Angriffs gejagt werden darf.

Lesen Sie dazu auch

Schweiz: Organisation setzt sich für den Schutz von Almen ein

Doch es gibt auch andere Wege. Beispiel Schweiz. Dort setzt sich die Organisation zum Schutz der Almen (Oppal) für ein Zusammenleben zwischen Wölfen und Weidetieren ein. 400 Ehrenamtliche übernehmen Nachtwachen im Wallis – um weidende Tiere zu schützen, aber auch um das Überleben der Wölfe zu sichern.

So schützen Sie Ihre Tiere vor Wölfen 1 / 7 Zurück Vorwärts Stromführende Zäune, in etwa 1,30 Meter hoch, bieten einen guten Schutz. Der unterste Draht sollte nicht mehr als 20 oder 30 Zentimeter vom Boden entfernt sein, rät das LfU.

In der Nähe von Bäumen und an Hängen ist laut LfU darauf zu achten, dass Wölfe nicht in das Gehege hinein springen können.

Generell sollte die Weidefläche nah an einer Siedlung und möglichst weit weg vom Waldrand liegen.

Esel und Alpakas können eine Herde ebenfalls vor Wolfsangriffen schützen. Ihr Einsatz erfordert allerdings Fachkenntnis, mahnt die Umweltschutzorganisation WWF.

Herdenschutzhunde bietet laut WWF einen sehr effizienten Schutz gegen Wölfe. Auch sie müssen trainiert werden.

Ein Stall schützt Nutztiere nachts vor Wolfsangriffen.

In Gebieten, in denen sich ein Wolf aufhalten könnte, sollten Hunde auf jeden Fall angeleint sein.

Der Ex-Vorsitzende des Alpwirtschaftlichen Vereins Allgäu, Franz Hage, sagt zu dem Modell: "Das ist grundsätzlich eine gute Idee." Allerdings gibt er zu bedenken, dass es im Allgäu – bei 700 Alpen – sehr große Flächen gebe, die man im Blick halten müsste. Zudem sieht er auch dieses Problem: "Wenn das Wetter schlecht ist, dann befürchte ich, dass die Ehrenamtlichen nicht da sind – dafür aber der Wolf."