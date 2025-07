Bayern-Basketballer Booker verlässt München nach Titel

US-Basketballprofi Devin Booker verlässt den FC Bayern München nach dem erneuten Gewinn des deutschen Meistertitels und schließt sich laut Medieninformationen aus Italien Olimpia Mailand an. Es seien nur noch Formalitäten zu klären, danach werde der 34-Jährige einen Zweijahresvertrag unterzeichnen, hieß es. Sein Kontrakt in München war abgelaufen.

Booker spielte von 2016 bis 2019 erstmals für die Bayern und kehrte 2023 nach München zurück. Insgesamt gewann er dort vier deutsche Meistertitel und zweimal den nationalen Pokal. «Meine Rückkehr zu Bayern war ein Vergnügen, neben den Titeln nehme ich großartige Erinnerungen mit, an mein Team und die Fans der Bayern. Bis zum nächsten Mal...», sagte er laut Vereinsmitteilung.

Noch einmal stark im Playoff-Finale gegen Ulm

In der entscheidenden Phase in der Euroleague fehlte der 2,05 Meter große Forward wegen einer Knieverletzung rund drei Monate, nachdem er mit knapp 15 Punkten pro Partie einer der Leistungsträger war. Trotz Knöchelproblemen half Booker den Bayern in der engen Finalserie gegen ratiopharm Ulm beim erneuten Gewinn der Meisterschaft. Im entscheidenden fünften Spiel war er mit 19 Punkten bester Werfer beim Meister.