Eingeschaltete Herdplatte Ursache für tödlichen Brand

Der Brand mit einer toten jungen Frau im unterfränkischen Würzburg ist vermutlich durch eine versehentlich eingeschaltete Herdplatte ausgelöst worden. Ein auf dem Herd stehender Gegenstand habe dann offenbar Feuer gefangen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch.

Bei dem Schwelbrand in der vergangenen Woche in der Nacht zum Donnerstag erlitt die 27-Jährige in ihrer Wohnung eine schwere Rauchvergiftung und kam ins Krankenhaus. Dort starb sie etwa eine Stunde später. Weitere Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

(dpa)