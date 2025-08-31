Wohnung brennt völlig aus – ein Toter

Bei einem Wohnungsbrand im Münchner Stadtteil Milbertshofen hat die Feuerwehr eine tote Person gefunden. Das geht aus dem Pressebericht der Münchner Polizei vom Sonntag hervor. Wie es in der Mitteilung heißt, sei die Person bislang noch nicht identifiziert worden, zu den genauen Hintergründen des Todes wurden keine weiteren Informationen veröffentlicht.

Dem Polizeibericht zufolge sei der Brand kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Samstag bemerkt worden. Eine Frau habe demnach einen Brandgeruch in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wahrgenommen und anschließend von ihrem Balkon aus Flammen aus einer Wohnung oberhalb schlagen sehen. Sie verständigte den Notruf und löste so den Rettungseinsatz aus.

Wohnungsbrand in München: Warum die Polizei ermittelt

Bei diesem wurde die Anwohner ins Freie evakuiert, die Feuerwehr habe den Brand löschen können. Aufgrund des Brands erlitt eine 46-Jährige leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt. Zur Art und der genauen Ursache der Verletzung machte die Polizei bislang allerdings noch keine näheren Angaben.

Der Sachschaden beziffert sich dem Bericht zufolge auf mehrere zehntausend Euro. Die Wohnung, in der bei den Löscharbeiten dann auch die Leiche gefunden wurde, sei demnach komplett ausgebrannt. Wie es zu dem Brand kam, wurde bisher noch nicht öffentlich kommuniziert.

Aktuell laufen zu dem Unglück noch die Ermittlungen. Im Zentrum stehen dabei sowohl die Brandursache als auch die Identität der toten Person. Die Polizei sucht deshalb noch nach Zeugen, die im möglichen Zusammenhang mit dem Brand Hinweise im Bereich Korbinianstraße und Wallensteinstraße im Stadtteil Milbertshofen/Am Hart im Norden der Stadt geben können. Dazu können sich mögliche Zeugen mit dem Polizeipräsidium München oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung setzen, wie es im Pressebericht der Münchner Polizei heißt.