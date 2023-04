Verletzte bei Brand: Defektes Pflegebett mögliche Ursache

Zwei Frauen sind bei einem Wohnungsbrand in Unterfranken verletzt worden.

Ursache sei vermutlich ein elektrischer Defekt an einem Pflegebett gewesen, das sich in der Wohnung von einer der beiden Verletzten befand, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 80-jährige Ehemann einer der Frauen bemerkte das Feuer in der Wohnung in Esselbach (Landkreis Main-Spessart) am Dienstag. Seine Frau konnte den Rollstuhlfahrer und sich selbst in Sicherheit bringen. Anschließend versuchte sie mit einer anderen Hausbewohnerin, das Feuer zu löschen. Dabei erlitten beide leichte Rauchvergiftungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte das Feuer anschließend löschen. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Die Ermittlungen dauerten an.

(dpa)