Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Wohnungsbrand: Wohnungsbrand: Rettung kommt für 76-Jährigen zu spät

Wohnungsbrand

Wohnungsbrand: Rettung kommt für 76-Jährigen zu spät

Nach dem Ausbruch eines Brandes in Gersthofen kann die Feuerwehr eine Frau vom Balkon retten. Ein Mann stirbt in den Flammen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Beim Brand in einer Wohnung in Gersthofen ist ein Mann ums Leben gekommen. (Symbolbild)
    Beim Brand in einer Wohnung in Gersthofen ist ein Mann ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein 76 Jahre alter Mann ist beim Brand in einer Wohnung in Gersthofen (Landkreis Augsburg) ums Leben gekommen. Nachbarn hatten das Feuer in der Nacht bemerkt und den Notruf aktiviert, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe eine 71-jährige Bewohnerin vom Balkon der Wohnung retten können. Die Frau sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann habe jedoch nur noch tot geborgen werden können. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden