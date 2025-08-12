Wohnungsbrand: Rettung kommt für 76-Jährigen zu spät

Ein 76 Jahre alter Mann ist beim Brand in einer Wohnung in Gersthofen (Landkreis Augsburg) ums Leben gekommen. Nachbarn hatten das Feuer in der Nacht bemerkt und den Notruf aktiviert, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe eine 71-jährige Bewohnerin vom Balkon der Wohnung retten können. Die Frau sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann habe jedoch nur noch tot geborgen werden können. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe.

