Häftling flieht bei Arztbesuch im Landkreis Ansbach

Einem 44-jährigen Häftling ist am Dienstagmorgen bei einem Arztbesuch in Wolframs-Eschenbach die Flucht gelungen. Die Polizei fahndet aktuell nach dem Mann und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 44-Jährige ist derzeit in der Justizvollzugsanstalt Lichtenau inhaftiert. Zum Haftgrund machte der die Polizei keine Angaben. Der Mann sei aber nicht wegen eines Kapitalverbrechens inhaftiert gewesen.

Polizei fahndet nach geflüchtetem Inhaftierten in Mittelfranken

Am Vormittag befand er sich in einer Praxis in der Hartmann-von-der-Aue-Straße. Gegen 9.30 Uhr gelang es ihm, die Praxis zu verlassen und in eine unbekannte Richtung zu flüchten. Mehrere Polizeistreifen fahnden nach dem Inhaftierten. Die Beamten werden hierbei von mehreren Diensthundeführern und einem Hubschrauber der bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt.

Nach Angaben der Polizei ist der Mann 1,80 Meter groß, schlank und hat eine Glatze. Er trägt ein weißes T-Shirt und eine grüne Jogginghose. Wer den Flüchtigen sehe, solle ihn nicht ansprechen, sondern die Polizei verständigen.