Erschreckender Fund: Männliche Leiche in Kanal entdeckt

Im Loisach-Isar-Kanal wurde eine männliche Leiche entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt, eine Obduktion soll die Todesursache klären.

Schrecklicher Fund im südlichen Oberbayern: Eine Frau entdeckte am Montag die Leiche eines Mannes in einem Kanal. Dabei soll es sich um einen 56-Jährigen aus Wolfratshausen ((Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) gehandelt haben. Das gab die Polizei am Dienstag bekannt.

Demnach sei die Leiche im Loisach-Isar-Kanal entdeckt und anschließend geborgen worden. Die Todesursache konnte zunächst nicht geklärt werden. Hinweise auf Fremdeinwirkung haben die Ermittler laut einem Polizeisprecher bislang aber nicht. Der Mann war zuvor nicht als vermisst gemeldet worden.

Eine Obduktion soll die Todesursache klären. Die Kriminalpolizei Weilheim hat Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie dazu auch