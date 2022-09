Jetzt wollen alle die Weltmeisterwurst aus Landsberg

Plus Vier Metzger aus der Region dürfen sich neuerdings Weltmeister nennen. In den USA überzeugten sie mit Leberkäs und Weißwurst. Zu Hause stehen nun die Kunden Schlange.

Wenn Michael Moser von der „World Butchers’ Challenge“ berichtet, ist die Leidenschaft für sein Handwerk trotz Jetlag und vieler Medienanfragen sofort herauszuhören. Der 44-jährige Landsberger ist bereits seit 20 Jahren Geschäftsführer der Metzgerei Moser und darf nun den Weltmeistertitel tragen.