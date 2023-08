Alarm in Disco: 500 Gäste müssen Club räumen

Ein piepsender Alarm in einer vollen Disco hat in Würzburg einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.

Der Club musste geräumt werden, weil eine erhöhte Konzentration von Kältemittel gemessen wurde, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Rund 500 Menschen, die in der Disco feierten, wurden demnach in der Nacht zum Dienstag vorsorglich in Sicherheit gebracht.

Da ein Verantwortlicher für die Disco zunächst nicht erreichbar war, öffneten die Einsatzkräfte die Kellerräume gewaltsam. Dort stellten sie fest, dass ein Kältemittel ausgetreten war. Die genaue Ursache ist laut der Polizei noch unklar. Das Kältemittel gelangte den Angaben zufolge jedoch nicht in den Clubraum und es wurde niemand verletzt.

Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet. Der Clubbetrieb wurde nicht wieder aufgenommen.

(dpa)