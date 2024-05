Autorennen sorgt an Kreuzung für Auffahrunfall

Zwei Autofahrer haben bei einem illegalen Autorennen in Würzburg einen Unfall verursacht.

Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Der 30-jährige und der 29-jährige Autofahrer rasten in der Nacht zu Samstag durch die Stadt. Der 30-Jährige überfuhr eine rote Ampel an einer Kreuzung und fuhr einem unbeteiligten 22-jährigen Autofahrer, der dort wartete, trotz Ausweichmanöver von hinten in den Wagen.

Beide verletzten sich dabei leicht. Die zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Bei dem 22-Jährigen stellte sich heraus, dass er einen Atemalkohol von 1,3 Promille hatte. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Gegen die zwei Raser wurden Ermittlungen unter anderem wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen aufgenommen.

(dpa)