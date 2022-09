Würzburg

Er riskierte sein Leben bei der Messer-Attacke in Würzburg – geehrt wird er nicht

Plus Nach der Messer-Attacke in Würzburg wurden Helfer und Retter ausgezeichnet. Auch Helmuth Andrew stellte sich dem Angreifer entgegen, blieb aber bei der Ehrung außen vor.

Von Aaron Niemeyer

Helmuth Andrew hat sein Leben riskiert, um andere zu retten. Als ein psychisch kranker Mann am 25. Juni 2021 in Würzburg mit einem Messer drei Frauen tötete und mehrere Menschen schwer verletzte, stellte er sich dem Angreifer – zusammen mit anderen – als einer der Ersten in den Weg. Für diesen Akt der Zivilcourage gab es großes Lob. Gut ein Jahr später sieht das zumindest in Helmuth Andrews Fall aber anders aus. Ihm wird von der Bayerischen Staatskanzlei die Ehrung für sein Engagement verweigert – ohne Angabe von Gründen.

