Würzburg

19:06 Uhr

Beschuldigter im Prozess um Messerattacke will Stimme gehört haben

Plus Im Prozess um den Messerangriff in Würzburg zeigte das Gericht Videos von Vernehmungen. Auch der medizinische Gutachter Thomas Tatschner ist gehört worden.

Von Jonas Keck und Manfred Schweidler

Wer annähernd begreifen will, was in dem Würzburger Messerangreifer Abdirahman J. vorgegangen sein mag, muss diese beiden Videos gesehen haben. Drei Monate liegen dazwischen - und Welten zwischen Wahn und Wirklichkeit. Das eine Video, das an diesem Mittwoch im Prozess um die Messerattacke gezeigt wurde, entstand Stunden nach dem furchtbaren Ereignis vom 25. Juni 2021. Es ist das Video der ersten Vernehmung. Mit Handschellen ist der angeschossene Angreifer an das Krankenbett gefesselt, Ermittler stehen um das Bett herum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen