Disco-Feuershow: Schwerverletzter aus Krankenhaus entlassen

Nachdem ein Mann in einer Würzburger Disco schwere Brandverletzungen erlitten hat, ermittelt die Polizei gegen eine Disco-Mitarbeiterin.

Sie soll als geplante Showaktion brennende Getränke auf der Bartheke ausgebracht haben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Zeitgleich werde geklärt, ob es noch andere Verantwortliche gebe. Die Flammen waren am frühen Samstagmorgen auf den Mann übergesprungen. Er erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper. Nach Polizeiangaben wurde er inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen.

(dpa)