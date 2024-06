Drei Fußgänger von Auto erfasst: Zwei Schwerverletzte

Drei Menschen sind in Veitshöchheim (Landkreis Würzburg) von einem Auto angefahren und verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Die drei Fußgänger, ein 17-Jähriger, ein 26-Jähriger und eine 47-Jährige, seien am Dienstag bei Grün über die Ampel gegangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 40 Jahre alter Autofahrer sei dann aus zunächst unbekannten Gründen bei Rot über die Ampel gefahren und habe sie erfasst. Sein Wagen sei daraufhin gegen den Ampelmast geprallt, hieß es weiter.

Der 17-Jährige und die 47-Jährige wurden laut einem Polizeisprecher schwer verletzt, der Autofahrer und der 26-Jährige leicht. Alle Unfallbeteiligten wurden demnach in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass der Autofahrer die Fußgänger übersehen hatte. An seinem Fahrzeug seien keine technischen Defekte festgestellt worden, so der Sprecher. Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

(dpa)