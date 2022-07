Ein Tabu namens Layla: Justizminister mischt sich in Sexismus-Debatte ein

Plus Nach dem Verbot des Ballermann-Hits auf einem Würzburger Volksfest meldet sich der Bundesjustizminister zu Wort – und leistet sich einen juristischen Fauxpas.

Es ist etwas mehr als ein Jahr her, da musste sich der Landtag mit dem Liedgut auf bayerischen Volksfesten befassen. Damals hatten sich mehr als 30.000 Menschen mit ihrer Unterschrift bei einer Online-Petition dafür ausgesprochen, dass das „Donaulied“ künftig aus den Bierzelten verbannt werden solle. Das Volkslied aus dem 19. Jahrhundert handelt in seiner ursprünglichen Fassung von der Vergewaltigung eines schlafenden Mädchens. Es sei ein Unding, dass solch ein Lied heute noch auf Volksfesten gespielt, gesungen und gegrölt werde, argumentierten die Initiatorinnen und Initiatoren des Widerstandes – doch der Innenausschusses des Landtags erklärte Anfang März 2021, für ein Verbot nicht zuständig zu sein.