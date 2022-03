Fünfter Verdächtiger nach Raubüberfall in Haft

Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Würzburg sitzen inzwischen fünf junge Männer in Untersuchungshaft.

Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Würzburg sitzen inzwischen fünf junge Männer in Untersuchungshaft. Am Freitag sei ein 17 Jahre alter fünfter Tatverdächtiger verhaftet worden, teilten Polizeipräsidium Unterfranken und Staatsanwaltschaft Würzburg am Montag mit. Der Großteil der 45.000 Euro, die die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 16 und 19 Jahren in bar erbeutet haben sollen, war in der vergangenen Woche sichergestellt worden. Allerdings sei ein Teil des Geldes bereits in hochwertige Elektronikartikel geflossen, hieß es von den Ermittlern.

Die Polizei hatte unmittelbar nach dem Überfall am 21. Februar mit einer Fahndung begonnen und rasch einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Der 17-Jährige soll mit einem Messer in der Hand die Herausgabe von Bargeld erzwungen haben. Doch schnell wurde den Ermittlern den Angaben zufolge klar, dass es Mittäter gab, auch weil die Beute zunächst verschwunden blieb. Die Ermittlungen führten schließlich zu zwei 19-Jährigen aus Würzburg und dem mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis. Sie wurden ebenso wie ein 16-jähriger Würzburger im Laufe der vergangenen Woche verhaftet.

