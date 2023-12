Würzburg

16:13 Uhr

Grundstück von Halembas Burschenschaft gehört wohltätiger Stiftung

Das Haus der Burschenschaft Teutonia Prag in Würzburg wurde im November durchsucht.

Plus Das Grundstück der Teutonia Prag ist in Besitz der gemeinnützigen Würzburger Stiftung Bürgerspital. Wie kommt eine rechtsextreme Verbindung an solch eine Immobilie?

Von Aaron Niemeyer

Die Würzburger Stiftung Bürgerspital ist Teileigentümerin des Grundstücks, auf dem das Haus der rechtsextremen Burschenschaft Teutonia Prag steht. Das hat eine Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage der Grünen im Landtag ergeben, die unserer Redaktion vorliegt.

Ermittler hatten im November das Anwesen im Würzburger Stadtteil Frauenland durchsucht. Der Verdacht gegen Mitglieder der Burschenschaft: Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Dabei wurden Beweise beschlagnahmt, die unter anderem den 22-jährigen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba belasten sollen. Halemba ist Mitglied der Burschenschaft. Die AfD-Bundesparteispitze fordert jetzt den Rauswurf Halembas aus der Partei.

