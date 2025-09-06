Icon Menü
Heimliche Filmaufnahmen, sexistische Sprüche: Braucht es schärfere Strafgesetze, Herr Hilgendorf?

Ein Voyeur filmt eine Joggerin von hinten: Braucht es gegen sexistisches Verhalten neue Gesetze? Wie der Würzburger Jura-Professor die Rechtslage einschätzt.
Von Andreas Jungbauer
    • |
    • |
    • |
    Rechtswissenschaftler Eric Hilgendorf von der Universität Würzburg sieht das Strafrecht bei sexueller Belästigung gefordert, neue Paragrafen hält er nicht für nötig.
    Rechtswissenschaftler Eric Hilgendorf von der Universität Würzburg sieht das Strafrecht bei sexueller Belästigung gefordert, neue Paragrafen hält er nicht für nötig. Foto: Archivbild: Thomas Obermeier

    Ihr Fall hat deutschlandweit für Aufsehen gesorgt: Weil ein Voyeur sie beim Joggen von hinten gefilmt hatte, stellte die Kölnerin Yanni Gentsch den Mann zur Rede und veranlasste ihn, die Aufnahme zu löschen. Rechtlich konnte sie nichts gegen ihn ausrichten. Deshalb hat sie eine Petition aufgesetzt, die von weit über 100.000 Menschen unterzeichnet wurde: Voyeuristische Aufnahmen sollen strafbar gemacht werden. Im Interview erklärt Strafrechtsprofessor Eric Hilgendorf von der Uni Würzburg die Schwachstellen der Gesetzgebung und wie auch dem sogenannten „Catcalling“ beizukommen wäre.

