Hilfe bei Suizidgedanken: Wie reagiert man, wenn ein Mensch sterben will?

Jedes Jahr nehmen sich fast 10.000 Menschen in Deutschland das Leben. Trotzdem gilt Selbsttötung nach wie vor als Tabu in der Gesellschaft. Angehörige, Freunde oder Bekannte sind oft überfordert, wenn ein Mensch sagt, er will nicht mehr leben. Wie reagiert man in diesen Momenten? Solche Äußerungen sollte man immer ernst nehmen, sagt der Psychiater und Psychotherapeut Dr. Oliver Dodt. Der 58-Jährige schult am Frankfurter Würdezentrum Menschen in Mental Health First Aid (MHFA) und moderiert ab September den Podcast „Lebensmüde?!“. Im Gespräch erklärt er, wie Reden in Krisen helfen kann, warum Offenheit wichtig ist und welche Warnsignale man nicht übersehen sollte.
Interview
Ich halte es für übergriffig, zu behaupten, dass 90 Prozent der Menschen mit Suizidgedanken eine schwere psychische Erkrankung haben. Das meinen die Psychiater halt gerne. Sie haben gern den Daumen drauf auf das Selbstbestimmungsrecht anderer. Natürlich nur unter hehren Gesichtspunkten. Wer über Jahrzehnte hinweg immer wieder kund getan hat, dass er irgendwann, wenn er es an der Zeit findet, sein Leben in Würde und selbst bestimmt beenden will, der ist nicht "psychisch krank", wenn er dann zu dem Schluss kommt, es umsetzen zu wollen. Das gilt es einfach zu akzeptieren.
