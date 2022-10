Mann droht in Bank mit Bombe: Festnahme

Ein 37 Jahre alter Mann hat in einer Bankfiliale in Würzburg einen Bombenalarm ausgelöst.

Er wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam der 37-Jährige am Montagnachmittag mit einem Gepäckstück in die Bank und behauptete, darin befinde sich eine Bombe. Die Polizei nahm den Mann kurz darauf noch in der Bank fest und sperrte vorübergehend die nähere Umgebung. Schnell habe sich herausgestellt, dass die Drohung nicht ernstzunehmend gewesen sei und sich im Gepäck keine Bombe befunden habe, teilte die Polizei mit. Es war ein Sprengstoffhund im Einsatz.

Gegen den Tatverdächtigen wird den Angaben nach nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und auch der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt. Er wurde in ein Bezirksklinikum gebracht.

(dpa)