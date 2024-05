Mann zielt mit Laserpointer: Polizeiheli muss ausweichen

Ein 27-jähriger Mann hat mit einem Laserpointer auf einen Polizeihubschrauber in Würzburg gezielt und die Besatzung dadurch geblendet.

Um Augenverletzungen zu verhindern, musste der Pilot ein Ausweichmanöver fliegen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Hubschrauber war demnach am Samstagabend zur Unterstützung einer Vermisstensuche in der Nähe des Mains im Stadtteil Heidingsfeld im Einsatz. Währenddessen sei die Hubschrauberbesatzung geblendet worden. Bei einer anschließenden Fahndung fand eine Streife einen tatverdächtigen Mann, der einen Laserpointer bei sich trug. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt.

(dpa)