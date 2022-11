Würzburg

14.11.2022

Messer-Attacke: Chia Rabiei stellte sich dem Angreifer entgegen – so geht es ihm

Mutig: Chia Rabiei vor dem Kaufhaus in der Innenstadt, in dem ein Mann Menschen mit einem Messer attackiert hatte.

Plus Für sein mutiges Eingreifen wurde Chia Rabiei mehrfach ausgezeichnet. Jetzt könnte ein weiterer Preis hinzukommen. Doch wie steht es um sein Asylverfahren?

Von Jonas Keck, Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Wieder greift Chia Rabiei seinen Rucksack, wieder stellt er sich dem Mann mit dem Messer entgegen, der auf ahnungslose Passanten einsticht – und auch auf ihn losgeht. Der 43-Jährige hat diese Szenen schon einmal erlebt, als er sich am 25. Juni 2021 auf dem Barbarossaplatz in Würzburg dem psychisch kranken Messerangreifer Abdirahman J. entgegenstellte. Für Dreharbeiten schlüpft er jetzt in die Rolle, die er gut kennt: Er spielt sich selbst, für einen Film über couragierte Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen