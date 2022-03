Mutmaßlicher Dieb will mit Sprung auf Zug fliehen

Ein mutmaßlicher Dieb hat am Würzburger Hauptbahnhof versucht, mit einem Sprung auf einen fahrenden Auto-Güterzug zu entkommen.

Der Mann rannte zunächst über die Gleise, schaffte es aber nicht, auf den Zug zu gelangen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Kurze Zeit später sei der Verdächtige außerhalb des Bahngeländes festgenommen werden.

Der 25-Jährige soll am Samstag in einem Zug zwei Laptops von Reisenden gestohlen haben. Passagiere beobachteten die Tat und alarmierten die Beamten. Diese warteten am Hauptbahnhof auf den einfahrenden Zug. Daraufhin sei der mutmaßliche Täter aus dem Waggon gesprungen und geflüchtet. Ein Test ergab nach Polizeiangaben, dass der Mann Drogen zu sich genommen hatte. Der Bahnhof war wegen des Polizeieinsatzes für kurze Zeit gesperrt worden.

